Settore giovanile Juve pioggia di convocazioni in nazionale per i giovani bianconeri! La lista completa

Settore giovanile Juve, tantissime chiamate dalle nazionali per i talenti del vivaio pronti a scendere in campo per difendere i rispettivi colori. La sosta per gli impegni internazionali svuota i centri sportivi, coinvolgendo in maniera massiccia anche il settore giovanile della Juve. I talenti bianconeri sono stati selezionati in gran numero per rappresentare le proprie nazioni d’origine. La vetrina offerta da queste prestigiose sfide permetterà ai ragazzi di accumulare una preziosissima esperienza: misurarsi con coetanei di altissimo livello aiuterà la crescita calcistica di ogni singolo tesserato in questa stimolante parentesi. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Analizzando l’elenco ufficiale dell’Under 20, spiccano ben sette elementi pronti a rispondere presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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