Convocati Juve per il Parma | tutta la squadra a disposizione di Spalletti ad eccezione di tre bianconeri La lista completa

La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Parma. Spalletti può contare su quasi tutta la rosa, ma deve fare a meno di tre giocatori, tra cui due centravanti. La lista completa è stata resa nota pochi minuti fa, e ora l’attenzione si concentra sulla formazione che scenderà in campo.

Convocati Juve per il Parma, ecco la lista completa per la trasferta emiliana con il tecnico che deve rinunciare ancora ai suoi due centravanti puri. L’attesa è finita e le carte sono state scoperte. Lo staff tecnico guidato da  Luciano Spalletti  ha ufficializzato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida dello  Stadio Ennio Tardini. La partita contro i ducali rappresenta uno snodo cruciale per la stagione della  Juve, chiamata a dare continuità alla splendida vittoria ottenuta contro il Napoli e a consolidare la propria posizione nei  primi quattro posti della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

