Convocati Juve per il Parma | tutta la squadra a disposizione di Spalletti ad eccezione di tre bianconeri La lista completa

La Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Parma. Spalletti può contare su quasi tutta la rosa, ma deve fare a meno di tre giocatori, tra cui due centravanti. La lista completa è stata resa nota pochi minuti fa, e ora l’attenzione si concentra sulla formazione che scenderà in campo.

Convocati Juve per il Parma, ecco la lista completa per la trasferta emiliana con il tecnico che deve rinunciare ancora ai suoi due centravanti puri. L’attesa è finita e le carte sono state scoperte. Lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti ha ufficializzato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida dello Stadio Ennio Tardini. La partita contro i ducali rappresenta uno snodo cruciale per la stagione della Juve, chiamata a dare continuità alla splendida vittoria ottenuta contro il Napoli e a consolidare la propria posizione nei primi quattro posti della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Parma: tutta la squadra a disposizione di Spalletti ad eccezione di tre bianconeri. La lista completa Approfondimenti su Juventus Parma Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa Convocati Juve, contro l’Udinese saranno assenti questi giocatori! Ecco la lista completa di Spalletti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Parma Argomenti discussi: UCL | I convocati per Monaco-Juventus; Juventus, i convocati per il Napoli: out Pinsoglio, prima chiamata per Huli; Juve-Napoli, Spalletti convoca…Huli! La lista completa, chi è l’assente; Come gioca il Napoli contro la Juventus: probabile formazione, i giocatori a disposizione e gli assenti. Juve, i convocati di Spalletti per Monaco: cosa cambia dopo il tris al NapoliLa Juve ha effettuato il suo allenamento alla Continassa prima di prendere il volo verso Monaco dove, nella serata di domani mercoledì 28 gennaio, giocherà l'ultima giornata della League Phase della C ... msn.com Juventus, i convocati per il Napoli: out Pinsoglio, prima chiamata per HuliVentidue i giocatori a disposizione di Spalletti per il match contro i partenopei valido per la 22ª giornata di Serie A ... msn.com La conferenza stampa della vigilia del tecnico rossoblù: «Undici iniziali gli stessi delle vittorie con Juve e Fiorentina». Albarracín tra i convocati - facebook.com facebook #Juve, i convocati di #Spalletti per #Monaco: cosa cambia dopo il tris al #Napoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.