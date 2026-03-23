di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, weekend senza gare per Under 15, 16 e 17: turno di riposo per i più piccoli, i 2009 invece con la Nazionale. I prossimi impegni e i verdetti già acquisiti, le ultime. Weekend molto tranquillo per il Settore Giovanile Inter, che per via degli impegni in Nazionale e del turno di riposo in campionato non ha visto nessun impegno nell’ultima settimana fra Under 15, 16 e 17. I più grandi sono impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, 2 neroazzurri convocati con la maglia azzurra: figurano Donato e Puricelli tra le scelte del ct Franceschini per le partite contro Portogallo, Islanda e Romania di fine marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. Ecco i prossimi impegni

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