Servizio Civile Universale | 120 posti disponibili in Irpinia

Tempo di lettura: 2 minuti ASC Avellino informa che sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale, con 120 posizioni disponibili sull’intero territorio provinciale. I giovani interessati potranno presentare domanda entro e non oltre l’8 aprile, attraverso la piattaforma dedicata: domandaonline.serviziocivile.it I progetti attivi in provincia di Avellino coinvolgono sia enti del Terzo Settore sia amministrazioni comunali, offrendo un’ampia varietà di ambiti di intervento. Le opportunità spaziano dalla tutela dell’ambiente alla promozione dello sport, dalla valorizzazione culturale fino alle attività di welfare e inclusione sociale, con particolare attenzione al supporto di bambini, bambine e persone anziane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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