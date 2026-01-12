Serie D - Girone E Ghiviborgo thrilling Successo in rimonta

Nel match del girone E della Serie D, Ghiviborgo ha conquistato una vittoria in rimonta contro Sporting Trestina, terminando 3-2. La squadra ha mostrato determinazione e capacità di reagire, portando a casa i tre punti in una gara ricca di emozioni. Una prestazione importante per il cammino del club in questa fase del campionato.

GHIVIBORGO 3 SPORTING TRESTINA 2 GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Signorini, Nottoli (62' Longo), Musatti; Boiga (15' Menconi, 43' Citarella), Mariotti (85' Thioune), Fischer (92' Brisciani). (A disp.: Manzari, Laoluna, Mion, Quochi). All. I. Cannarsa. SPORTING TRESTINA (3-5-1-1): Bonifacio; Bussotti, De Meio, Ubaldi (88' Scartoni); Dottori (69' Sensi), Giuliani; Tolomello (81' Lucchesi), Ferrarese, Nouri (81' Russo); Mercuri, Priore. (A disp.: T. Migliorati, A. Migliorati, Granturchelli, Gilardi, Procacci). All.: Calori (squalificato; in panchina: Croce). Arbitro: Fresu di Sassari (assistenti: Malerba di Cinisello Balsamo e Ruocco di Brescia).

