Serie D - Girone E Ghiviborgo bloccato dall’Orvietana in casa

Nella partita del girone E della serie D, il Ghiviborgo e l’Orvietana si sono affrontate in casa, terminando con un pareggio 1-1. La squadra di casa ha schierato un modulo 4-4-2, con Butano tra i pali e una difesa composta da Baldacci, Ricci, Vecchi e Arcuri. La partita ha visto sostituzioni e cambi di ritmo, senza un risultato decisivo per entrambe le formazioni.

GHIVIBORGO 1 ORVIETANA 1 GHIVIBORGO (4-4-2): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Fischer, D. Cannarsa, Signorini (72’ Nottoli), Musatti; Mariotti, Thioune (50’ Longo). (A disp.: Laoluna, Ceccanti, Mion, Brisciani, Quochi, Citarella, Menconi). All.: I. Cannarsa. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Paletta, Berardi, Mauro; Sforza (76’ Marchegiani), Lobrano, Arsenijevic (86’ Nhaga), Simic, Tronci (67’ Barbini); Caon, Tilli (72’ Herrera). (A disp.: Porta, Ciavaglia, Savshak, Tittocchia, Pepe). All.: Pascali. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (assistenti: Farina e Martino di Roma "1"). Reti: 4’ Baldacci, 54’ Simic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo bloccato dall’Orvietana in casa Serie "D» - girone "E». Ghiviborgo Bocci... ato in casa. Ko netto con il MontevarchiNel match del girone E di Serie D, il Ghiviborgo subisce una sconfitta casalinga contro l'Aquila Montevarchi, che si impone con un netto 2-0. Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Ghiviborgo beffato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Campionato Under 19: il programma della 17ª giornata (15ª Gironi G, H e I); Serie D - Girone E. Ghivi con l’Orvietana. Tre assenze di rilievo; Il nostro LIVE – Diretta della 21ª giornata di Serie D; Il calcio dilettantistico in 90 minuti: risultati e marcatori IN DIRETTA. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Goleade di Folgore e Grosseto, Teramo e Ancona sognano! (25 gennaio 2026)Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi domenica 25 gennaio 2026, il campionato è alla ventunesima giornata. ilsussidiario.net Serie D - Girone E Il Tau fa soffrire il PratoAmaranto in vantaggio con Carli, poi vanno sotto. Ma ci pensa Tom Carcani ... msn.com LA CLASSIFICA SERIE D GIRONE I - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.