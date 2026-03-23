SERIE C Monopoli-Benevento | la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto Monopoli (47) e Benevento (76) si affrontano al “Veneziani” nella 33esima giornata di campionato. All’andata i giallorossi si sono imposti 3-1 in quello che fu il debutto sulla panchina per mister Floro Flores dopo l’esonero di Auteri. Tabellino Monopoli-Benevento (ore 20:30) Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall. A disp.: Piana, Gagliano, Angileri, Antoni, Cascella, Bove, Bagatti, Bordo, Calcagni, Scipioni, Paukstys, Dudic, Vinciguerra. All.: Colombo Benevento (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Lamesta, Maita, Kouan, Della Morte; Mignani, Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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