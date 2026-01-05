SERIE C Benevento-Crotone | la diretta testuale
Tra Benevento e Crotone si apre la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C. La partita, in programma al “Ciro Vigorito”, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida.
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (41) e Crotone (28) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella prima giornata di ritorno del girone C di serie C. Tra le mura amiche fino ad ora i giallorossi hanno sempre vinto tranne contro il Sorrento quando furono raggiunto sull’1-1 in pieno recupero. Torna tra i convocati l’attaccante Salvemini che era assente dal 26 ottobre quando si è infortunato alla caviglia a Catania. Tabellino Benevento-Crotone (ore 20:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, Russo, Borghini, Kwete, Romano, Viscardi, Talia, Del Gaudio, Mehic, Cantisani, Carfora, Della Morte, Giugliano, Mignani, Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
