La sfida tra Casertana e Benevento, in programma al “Pinto” durante la seconda giornata del girone di ritorno, rappresenta un incontro tra la prima e la terza in classifica del campionato di Serie C. Casertana, con 38 punti, affronta il Benevento, seconda con 44 punti, in un match che può influenzare la classifica e il cammino delle due squadre nel torneo. Segui la diretta testuale dell’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Casertana (38) e Benevento (44) si affrontano al “Pinto” nella seconda giornata del girone di ritorno in uno scontro che mette di fronte la capolista e la terza in classifica. I giallorossi devono fare a meno dello squalificato Scognamillo ma mister Floro Flores può contare sull’ultimo arrivato Caldirola che debutta dal 1? con conseguente cambio di modulo. I Falchetti sono al completo e tra i convocati figura anche l’attaccante Butic, prelevato in settimana dal Sarajevo. Tabellino Casertana-Benevento (ore 17:30) Casertana (3-4-3): De Lucia; Heinz, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Liotti; Casarotto, Vano, Bentivegna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Casertana-Benevento: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Potenza: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Catania-Benevento: la diretta testuale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; SERIE C SKY WIFI: CASERTANA-BENEVENTO CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; 21° giornata di Serie C, derby d'alta quota tra Casertana e Benevento. Catania a caccia di punti contro la Cavese; SPORT 7 LIVE “CASERTANA – BENEVENTO” DOMENICA ORE 17.00 DIRETTA DA “MOBILI E ARREDAMENTI F.LLI IANNACE”.

Diretta Casertana Benevento/ Streaming video tv: derby ai vertici (Serie C, oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Casertana Benevento streaming video tv, oggi 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Fi tra Casertana e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento - La domenica della 21ª giornata di Serie C propone un programma ricco di incroci interessanti nei tre gironi, con punti pesanti in palio per alta. tuttomercatoweb.com