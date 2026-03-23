Tempo di lettura: 3 minuti La corsa alla salvezza in Serie B entra nel suo momento più delicato e, come spesso accade, a fare da spartiacque è la sosta per le nazionali. Un’occasione preziosa per riflettere, ma anche per intervenire in maniera drastica. Diverse società, infatti, hanno deciso di cambiare guida tecnica nel tentativo di dare una scossa immediata a squadre impantanate nelle zone calde della classifica. Il caso più emblematico è quello dello Spezia, che ha salutato Roberto Donadoni dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e una situazione di classifica sempre più preoccupante. Il penultimo posto, condiviso con la Reggiana, ha convinto il club ligure a optare per una soluzione interna: il ritorno di Luca D’Angelo, già sotto contratto dopo l’esonero di inizio novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie B, crisi nelle retrovie: tre club cambiano guida tecnica

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