Confermato Nardocci alla guida dell’USR Abruzzo per tre anni | priorità a contrasto del bullismo e modello 4+2 per l’istruzione tecnica e professionale

La Corte dei Conti ha registrato il 14 gennaio il rinnovo triennale di Massimiliano Nardocci come Direttore generale dell’USR Abruzzo. La sua conferma conferisce continuità alle politiche scolastiche regionali, con particolare attenzione al contrasto del bullismo e all’implementazione del modello 4+2 nell’istruzione tecnica e professionale. Questa stabilità mira a rafforzare l’offerta formativa e a sostenere le scuole della regione.

La Corte dei Conti ha registrato il 14 gennaio il rinnovo dell'incarico di Massimiliano Nardocci come Direttore generale dell'USR Abruzzo per i prossimi tre anni. La conferma assicura continuità amministrativa e progettuale all'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il lavoro avviato negli ultimi anni prosegue con l'obiettivo di rafforzare la qualità del sistema educativo abruzzese. L'azione del Direttore generale si concentra sul dialogo costante con le istituzioni del territorio. La valorizzazione delle comunità scolastiche rappresenta uno degli assi portanti della strategia dell'USR. Il nuovo mandato conferma una visione di lungo periodo fondata su continuità, ascolto e progettualità.

