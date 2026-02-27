Serena Brancale | Ho portato a Sanremo ciò che mi fa male ma è musicoterapia – Il video

Serena Brancale ha partecipato a Sanremo 2026 portando sul palco elementi della sua esperienza personale e momenti difficili della sua vita. In un video condiviso, la cantante spiega di aver deciso di presentarsi con la parte più autentica e vulnerabile di sé, considerando la musica come una forma di terapia. La sua scelta ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media presenti all’evento.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 “Mi sono detta, se devo provare di nuovo Sanremo26, porto la parte più intima di me, porto la persona e porto quello che mi fa male, di cui mi farà male parlare. Però mi farà bene, perchè farò musicoterapia.” Così la cantante Serena Brancale, durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile» Scaricano letame sull’ufficio di Giulia Bongiorno, la protesta di “Non una di meno”: «Senza consenso è stupro» – Il video La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. 🔗 Leggi su Open.online

Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: “Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anni”Serena Brancale a Sanremo 2026 crolla in un pianto liberatorio dopo l'esibizione di "Qui Con Me" e si classifica nelle prime cinque posizioni della...

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Serena Brancale fa venire giù l'Ariston (8), Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Serena Brancale: Ho preso coraggio e sono cambiata; Serena Brancale: A Sanremo ho infranto le mie regole, finalmente ho pianto; Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre - Il video; Chi è Serena Brancale: la gavetta come cantante ai matrimoni, bocciata ad X Factor, il ruolo della mamma (scomparsa nel 2020).

Serena Brancale: Ho portato a Sanremo ciò che mi fa male, ma è musicoterapiaMi sono detta, se devo provare di nuovo Sanremo26, porto la parte più intima di me, porto la persona e porto quello che mi fa male, di cui mi farà male parlare. Però mi farà bene, perchè farò musicot ... ilgiornale.it

Serena Brancale si racconta: Sul palco ho trasformato il dolore in musica – IntervistaSerena Brancale si racconta ai nostri microfoni con sincerità dopo l’emozione vissuta sul palco dell’Ariston, dove ha portato un brano profondamente ... superguidatv.it

Serena Brancale, in gara a Sanremo con il brano 'Qui con me', si commuove in conferenza stampa ricordando la madre: "Era una cantante. Quello che sto facendo è portare avanti il mio sogno e il suo". #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com