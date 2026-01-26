Black out a Olgiate Comasco | luci spente in serata Enel Distribuzione stima ripristino alle 22.30

In seguito a un blackout a Olgiate Comasco, le luci sono rimaste spente dalla sera di lunedì 26 gennaio 2026. Enel Distribuzione prevede il ripristino dell’energia alle 22.30. La temporanea interruzione ha coinvolto la zona, senza segnalazioni di danni o problemi maggiori. L’azienda monitora la situazione e lavora per ripristinare la normale fornitura nel più breve tempo possibile.

Il disservizio è iniziato intorno alle 20.40 di lunedì 26 gennaio 2026: possibili disagi per abitazioni e attività Un black out elettrico ha interessato Olgiate Comasco nella serata di lunedì 26 gennaio 2026. Secondo le segnalazioni raccolte, l’interruzione di corrente è iniziata attorno alle 20.40, con disagi per residenti e attività che si sono ritrovati improvvisamente al buio. Anche Lurate Caccivio e Beregazzo con Figliaro sarebbero rimasti toccati dal black-out. In base alle informazioni disponibili al momento, Enel Distribuzione indica una previsione di ripristino del servizio attorno alle 22.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Olgiate Comasco

