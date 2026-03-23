l risultato del voto sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati non premia la proposta, ma non spegne il confronto. È quanto emerge dal comunicato diffuso dal comitato Sì Riforma Arezzo, che accoglie l’esito delle urne “con il massimo rispetto”, ribadendo la centralità del voto popolare nel sistema democratico. Nel documento, il comitato sottolinea come la campagna referendaria abbia comunque avuto il merito di riportare al centro del dibattito pubblico temi a lungo rimasti confinati in ambiti tecnici. In particolare, viene evidenziata la necessità di una giustizia più moderna e di un processo in cui il giudice sia “terzo e imparziale”, non solo nella sostanza ma anche nella percezione dei cittadini. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Separazione delle carriere, il comitato Sì Riforma Arezzo: “Il risultato non ferma il dibattito”

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