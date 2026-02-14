Riforma giustizia | Avellino nel dibattito per il referendum Sì a separazione carriere e autogoverno più efficiente

A Avellino, il dibattito sulla riforma della giustizia si accende dopo che i sostenitori del Sì hanno promosso iniziative pubbliche per cambiare il sistema. La causa è la volontà di rendere più rapido e trasparente l’accesso alla magistratura, attraverso la separazione delle carriere e un autogoverno più efficace. Durante le assemblee pubbliche, i cittadini discutono di come queste modifiche potrebbero influenzare il lavoro dei magistrati e migliorare i tempi dei processi.

Avellino si mobilita per il referendum sulla giustizia: il fronte del Sì punta a separare le carriere e riformare l’autogoverno. Un intenso dibattito sul futuro della giustizia italiana si è tenuto ieri ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, con un evento che ha visto convergere esponenti del mondo forense, giornalistico e associazionistico. Al centro del confronto, la necessità di una riforma strutturale della magistratura, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e alla riforma dell’autogoverno, temi che polarizzano il dibattito politico e giuridico nel Paese. L’iniziativa, promossa dal Comitato SÌ Separa, si inserisce in un contesto nazionale segnato da tensioni interne al Partito Democratico e dalle recenti dichiarazioni del magistrato Nicola Gratteri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comitato SÌ Separa ha organizzato oggi un incontro al Circolo della Stampa di Avellino, per spiegare i motivi del sì al referendum sulla giustizia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Referendum giustizia, ad Avellino il fronte del Sì: separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confronto; Le ragioni del sì al referendum giustizia: focus ad Avellino; Giustizia, ad Avellino il confronto pubblico: Le ragioni del Sì al referendum; Ti avevo detto no: ad Avellino il dibattito sulla riforma del consenso nella legge sulla violenza sessuale.

Riforma giustizia, il sì dell’ex ministro Bianco: La magistratura non funziona bene. E sulla Schlein: Ha una posizione diversa, ma la rispettoNon ho alcun dubbio che sia necessario marcare più nettamente la separazione tra magistratura giudicante e magistratura requirente. E’ un sì convinto ma non fazioso, un sì detto da un riformista con ... corriereirpinia.it

Referendum, il penalista Petrillo: votare si per riformare la Giustizia dalle fondamentaAVELLINO- Tutti coloro che vivono quotidianamente la giustizia e ritengono che il sistema debba essere riformato dalle fondamenta sostengono il Si. Per Luigi Petrillo, componente del Direttivo della ... irpinianews.it

RIFORMA NORDIO, PROCURA DI FOGGIA PER IL NO “Dialoghi di Democrazia”, a Rocchetta si discute di referendum sulla giustizia facebook

#tagada Rosy Bindi attacca Nordio ed il centrodestra sulla riforma della Giustizia, definendola una spedizione punitiva per la magistratura x.com