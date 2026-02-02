Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati

Ad Arezzo è nato un nuovo comitato a favore del SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il gruppo si è riunito oggi per organizzare la campagna e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. Non sono mancate le prime iniziative pubbliche, mentre si intensificano le discussioni tra i sostenitori e gli oppositori della riforma.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – . È stato costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, comitato territoriale, autonomo, apolitico e apartitico, promosso da professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile. Il Comitato nasce con l’intento di sostenere, sul piano giuridico e istituzionale, le ragioni della riforma oggetto di referendum, ritenuta funzionale al rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell’equilibrio tra accusa e difesa, così come delineati dall’articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

