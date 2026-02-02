Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati

Ad Arezzo è nato un nuovo comitato a favore del SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il gruppo si è riunito oggi per organizzare la campagna e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. Non sono mancate le prime iniziative pubbliche, mentre si intensificano le discussioni tra i sostenitori e gli oppositori della riforma.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – . È stato costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, comitato territoriale, autonomo, apolitico e apartitico, promosso da professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile. Il Comitato nasce con l’intento di sostenere, sul piano giuridico e istituzionale, le ragioni della riforma oggetto di referendum, ritenuta funzionale al rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell’equilibrio tra accusa e difesa, così come delineati dall’articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati Approfondimenti su Arezzo Separazione Presentato il comitato pescarese del "Si" al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati Il 23 febbraio, nello studio legale Di Benedetto - Toppetti, è stato ufficialmente presentato il comitato pescarese a favore del Nasce il “Comitato per il Sì” di Forza Italia in vista del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati Il Comitato per il Sì di Forza Italia si è costituito ufficialmente per sostenere il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e 23 marzo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arezzo Separazione Argomenti discussi: Eolico a Londa, è scontro. Il Parco: stop all’impianto. Costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistratiIl Comitato nasce con l’intento di sostenere, sul piano giuridico e istituzionale, le ragioni della riforma oggetto di referendum ... lanazione.it IN ASTA - APPARTAMENTO A LORO CIUFFENNA (AR) € 23.625,00 Piazza Duca d'Aosta, 52024 Loro Ciuffenna Arezzo Appartamento posto a Loro Ciuffenna, Piazza Duca D’Aosta - Frazione San Giustino Valdarno, della superficie commerciale di 52,00 mq, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.