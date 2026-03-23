Sentite qua Domenica In il fuorionda tra Carlo Verdone e Ornella Muti

La stagione televisiva si avvia verso la sua fase finale e, insieme ai consueti bilanci, iniziano a emergere anche le prime indiscrezioni sul futuro dei programmi storici della Rai. Tra questi c’è Domenica In, contenitore simbolo del pomeriggio festivo, che potrebbe presto vivere una svolta significativa. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Mara Venier, volto iconico della trasmissione, il cui futuro appare sempre più incerto. >> “E allora stop”. Mara Venier, la decisione dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In Da settimane, infatti, si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile addio della conduttrice al termine di questa stagione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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