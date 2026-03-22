Una lunga carriera di successo, quella di Carlo Verdone, che è ora tornato al cinema dopo una lunga esperienza televisiva. Il Covid lo ha spinto verso le piattaforme, trasformando il suo modo di lavorare. La sua nuova pellicola è stata per lui un banco di prova: “Volevo vedere se fossi ancora in grado di fare un film”. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’attore, regista e sceneggiatore ha parlato anche del proprio quotidiano. Ciò tiene conto anche di problematiche di salute. Un confronto onesto tra due vecchi amici, che si conoscono dagli anni ’70. Carlo Verdone operato. Tra Carlo Verdone e Mara Venier il grado di confidenza è massimo. Lo dimostrano le parole della conduttrice nei suoi confronti: “Mi facevi sesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carlo Verdone a Domenica In, il dolore atroce e l’operazione: “Sono tornato a camminare”

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