(Adnkronos) – Fuorionda a Domenica In tra Ornella Muti e Carlo Verdone. I due si sono incontrati nel salotto di Mara Venier oggi, domenica 22 marzo, per uno spazio dedicato a Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso anno. Carlo Verdone lasciando lo studio ha salutato gli ospiti in studio tra cui Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell'attrice, e Ornella Muti che si è avvicinata in modo confidenziale all'attore romano sussurandogli: "Fatti vivo amore.". Verdone ha risposto con sincerità: "Non ho più i numeri tuoi". Ornella Muti ha però replicato: "Ma tua sorella Silvia ce li ha". "Va bene allora ti chiamo io", ha concluso Verdone accogliendo la richiesta dell'amica e collega. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Carlo Verdone a Domenica In, il dolore atroce e l’operazione: “Sono tornato a camminare”Una lunga carriera di successo, quella di Carlo Verdone, che è ora tornato al cinema dopo una lunga esperienza televisiva.

Ornella Muti, scollatura sensuale e abito attillato: semplicemente bellissimaNon è la prima volta che Ornella Muti partecipa al Lambertz Monday Night: c’era già stata nel 2025 (anche nel 2016 e nel 2015).

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ornella Muti

Temi più discussi: Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: Fatti vivo; Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: Fatti vivo; Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi: Noi, ragazze selvagge. Lei speciale, non invidiava le altre; Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: Fatti vivo.

Ornella Muti sollecita Carlo Verdone in fuorionda sorprendente a Domenica InFuorionda a Domenica In, il botta e risposta tra Muti e Verdone Chi: Ornella Muti e Carlo Verdone, ospiti di Mara Venier a Domenica In. Cosa: un breve ... assodigitale.it

Ornella Muti a Carlo Verdone a Domenica In: 'Fatti vivo amore...'L'episodio, definito un vero e proprio fuorionda, si è verificato al termine dell'intervento di Carlo Verdone nello studio di Mara Venier. Mentre l'attore si congedava dagli ospiti, tra cui spiccava O ... it.blastingnews.com

Fuorionda a Domenica In: lo scambio tra Ornella Muti e Carlo Verdone fa il giro dei social! Bastano pochi secondi per catturare l’attenzione. Ornella Muti si avvicina a Verdone e gli dice, con tono confidenziale: “Fatti vivo amore…” Lui risponde con la sua soli facebook

A un anno dalla sua scomparsa, una puntata su Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, un omaggio intimo e sincero che intreccia due storie: quello di Eleonora e quello di Ornella Muti, altra diva, collega e amica. #Illuminate stasera #22marzo in seconda x.com