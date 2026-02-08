Termoli vittoria chiave a Castelfidardo | 2-1 e salvezza sempre più vicina per i molisani

Il Termoli calcio ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Castelfidardo. La squadra molisana si impone per 2-1, portandosi più vicina alla salvezza. La partita è stata combattuta, con continui scambi e emozioni fino all’ultimo minuto. Ora il Termoli vede il traguardo più da vicino.

Il Termoli calcio ha conquistato una vittoria cruciale sul campo del Castelfidardo, imponendosi per 2-1 in una partita combattuta e ricca di emozioni. La squadra molisana, guidata da mister D’Adderio, ha confermato il positivo momento di forma, portando a casa tre punti d’oro che alimentano le speranze di una salvezza che, fino a qualche settimana fa, sembrava quasi un miraggio. La vittoria, la seconda consecutiva per i giallorossi, è stata ottenuta nonostante una ripresa di intensità da parte dei padroni di casa, che hanno accorciato le distanze nel finale, rendendo il finale di partita un vero e proprio assedio alla porta di Iannaccone.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Recanatese e Termoli rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.

Manu Morais si prepara a scendere in campo domenica contro il Termoli.

Termoli, prima vittoria in campionatoCalcio serie D. Prima vittoria in campionato per il Termoli. I giallorossi battono uno a zero il San Marino a Cattolica. Decisivo il gol di Magnani al 53'. Era il recupero della prima giornata ... rainews.it

Termoli, contro il Pomezia vietato sbagliareCalcio serie D: giallorossi a caccia dei tre punti per uscire dalla zona playout. Basket serie A1 femminile: la Magnolia riceve la Dinamo Sassari ... rainews.it

VITTORIA BIANCAZZURRA A TERMOLI! Non si ferma la rincorsa del Pineto Basket! I nostri ragazzi tornano dalla lunga trasferta molisana con due punti pesantissimi e una prestazione di squadra da incorniciare. Sul difficile parquet del Molise Basket Yo facebook