Referendum sulla giustizia | affluenza record Il ' NO' verso la vittoria

AGI - In corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia. Erano chiamati alle urne 51 milioni di italiani per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Affluenza record col 59% degli aventi diritto al voto. Dai primi Exit Poll emerge una situazione di grande incertezza col No in leggero vantaggio sul Sì: per gli Exit poll Opinio Rai Sì 47-51% e No 49-53%.Dalle proiezioni successive la forbice sembra ampliarsi a favore del No. 🔗 Leggi su Agi.it

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Temi più discussi: Referendum Giustizia, affluenza record a Roma nel primo giorno di voto: alle urne il 51,52% degli elettori; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Giustizia, affluenza referendum oltre 38%. I DATI COMPARATI; Ogni voto conta L’affluenza al referendum sulla giustizia va oltre le attese, e la partita è ancora aperta.

Referendum giustizia, nelle Marche affluenza oltre il 63%: cinque punti sopra media nazionaleIl dato nazionale (ancora parziale) supera il 58%. Aspettando l'esito del referendum, l'affluenza è stata da record nelle Marche: quarta regione d'Italia per percentuale di votanti. Ancona la provinci ... rainews.it

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