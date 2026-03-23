Adriano Panatta non le manda a dire. Durante l'ultima puntata della Domenica Sportiva, l'ex campione azzurro ha analizzato duramente la sconfitta di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami, facendo un paragone che scotta. "Ve lo dico subito: Alcaraz a Miami ha perso male. Non mi è piaciuto per niente, sembrava quasi che ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato il Leao di certi momenti a Milano: svogliato, senza la giusta grinta, quasi distaccato dal match. Korda ha vinto con merito, ma se non avesse avuto il 'braccino' nel secondo set, avrebbe chiuso molto prima. Solo al terzo set Carlos ha provato a fare qualcosa di meglio, ma l'eliminazione è stata giustissima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panatta: "Svogliato e senza grinta, l'Alcaraz di Miami sembrava Leao..."

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