Un incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco, nel Torinese, il 21 gennaio 2026, causando la morte di un operaio di 25 anni rimasto incastrato in un macchinario. L’accaduto è attualmente oggetto di indagine, mentre le autorità si occupano di ricostruire le cause dell’incidente e di valutare le misure di sicurezza adottate.

Torino, 22 gennaio 2026 – Nella serata di mercoledì 21 gennaio, un operaio di 25 anni è morto in un’ azienda agricola di Brusasco, comune della città metropolitana di Torino, a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo le informazioni a disposizione, l’uomo, che risiedeva a Monteu da Po, è rimasto incastrato nel trituratore utilizzato per sminuzzare il fieno: sono stati i colleghi di lavoro a trovarlo, ormai senza vita. La madre del 25enne, venuta a conoscenza della tragedia, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118 di di Azienda Zero. Il caso è stato preso in carico dai carabinieri della compagnia di Chivasso che, insieme agli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Asl To4, dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incidenti sul lavoro, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario

Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinarioUn giovane operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario presso un'azienda agricola di Brusasco.

