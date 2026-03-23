Operaio 22enne muore incastrato nel macchinario collega ferito tentando di salvarlo | tragedia sul lavoro a Padova
L’incidente mortale sul lavoro oggi in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli a Selvazzano Dentro, nell’hinterland di Padova. L'operaio 22enne è rimasto schiacciato nel macchinario su cui stava operando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario, ferito il collega che ha tentato di salvarloUn operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova).
Leggi anche: Operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario in azienda: ferito il collega che ha tentato di salvarlo
Approfondimenti e contenuti su Operaio 22enne
Temi più discussi: Le voci da Teheran. Bombe dall’alto e retate nelle case; Travolto mentre lavora sul trattore: Meris Corazza muore a 55 anni; Memorandum tecnico-operativo tra Confindustria nautica e Guardia di Finanza; Lusetti: Non ci sediamo con chi compete sfruttando il lavoro.
Operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario in azienda: ferito il collega che ha tentato di salvarloSELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Ancora un morto sul lavoro nel Padovano. L'ennesimo incidente con esito mortale è avvenuto nella mattinata di lunedì 23 marzo in una fabbrica ... ilgazzettino.it
Operaio di 22 anni muore incastrato in un macchinario nel PadovanoUn operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova). Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri ... ansa.it
Un operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova). Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. #ANSA facebook