Operaio 22enne muore incastrato nel macchinario collega ferito tentando di salvarlo | tragedia sul lavoro a Padova

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente mortale sul lavoro oggi in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli a Selvazzano Dentro, nell’hinterland di Padova. L'operaio 22enne è rimasto schiacciato nel macchinario su cui stava operando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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