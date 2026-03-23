Selvaggia Lucarelli vestirà nuovi panni subito dopo la fine del Grande Fratello Vip: quelli di conduttrice di Too Hot to Handle su Netflix Selvaggia Lucarelliè instancabile. La giornalista, attualmente impegnata nel ruolo di opinionista alGrande Fratello Vip,tornerà ancora in tv ma comeconduttrice della seconda stagione di Too Hot to Handle,noto reality su Netflix. Nel format in arrivo la Lucarelli guiderà un gruppo di single nel percorso verso la castità. Infatti se i ragazzi e le ragazze riusciranno a evitare qualsiasi tipo di rapporto sessuale potranno accaparrarsiil montepremi finale di ben 100mila euro. Selvaggia Lucarelli è attualmente impegnata comeopinionista al Grande Fratello Vipinsieme a Cesara Bonamici, anche lei nelle vesti di commentatrice, e Ilary Blasi conduttrice del reality. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli conduttrice di Too Hot to Handle su Netflix dopo il GF Vip

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