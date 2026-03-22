Per la prima volta nella storia della Premier League, una partita è stata interrotta per l’attivazione del protocollo antirazzismo. È successo durante Newcastle – Sunderland, derby ad alta tensione dentro e fuori dal campo, sospeso per alcuni minuti nel secondo tempo dopo la denuncia di insulti razzisti rivolti a Lutsharel Geertruida. L’episodio è emerso progressivamente. All’inizio della ripresa il gioco si è fermato in seguito a un infortunio di Sven Botman, ma la pausa si è prolungata ben oltre il necessario. L’arbitro Anthony Taylor ha richiamato il capitano del Newcastle Kieran Trippier in panchina, confrontandosi con gli allenatori e lo staff, mentre inizialmente non era chiaro cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una partita di Premier League interrotta per la prima volta a causa di insulti razzisti: cosa è successo in Newcastle-Sunderland

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