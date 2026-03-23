Referendum sulla giustizia | primi dati il No in vantaggio mentre prosegue lo spoglio

Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali I primi exit pool danno il “No” vittorioso sul “Sì” nel referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 è partito lo spoglio anche nei 387 seggi della provincia di Forlì-Cesena. Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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L’affluenza definitiva al referendum costituzionale sulla giustizia è stata del 58,7%. È la seconda affluenza più alta mai registrata in un referendum costituzionale. A fare meglio è stato soltanto il referendum del 2016 sulla riforma “Renzi-Boschi”, respinta dagli e facebook

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