inter torino chivu rimescola le carte e lancia la carica dei sei nuovi titolari per il sogno semifinale

Questa sera l’Inter scende in campo con molte novità. Chivu ha deciso di cambiare tutto, lanciando dal primo minuto sei nuovi titolari. La squadra si presenta con una formazione rivoluzionata, pronta a puntare alla semifinale. I nerazzurri vogliono dimostrare di essere pronti per questa sfida cruciale.

Inter News 24 Inter Torino: i nerazzurri affrontano il quarto di finale con una formazione rivoluzionata dal turnover tattico. Il calendario calcistico non concede pause e la gestione delle energie diventa il fattore determinante per chi punta a vincere su più fronti. In questo contesto, Cristian Chivu, l’allenatore rumeno che ha saputo infondere coraggio e disciplina tattica ai meneghini, si trova a dover compiere scelte drastiche per la sfida di stasera. Il quarto di finale di Coppa Italia non è solo un traguardo prestigioso, ma un esame di maturità per le cosiddette seconde linee del club di Viale della Liberazione, chiamate a non far rimpiangere i titolarissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cristian Chivu ha deciso di cambiare formazione in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino.

