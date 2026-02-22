Lotta allo spaccio e ai furti Servizi di controllo in città

Un'ondata di controlli straordinari ha preso di mira zone a rischio in città, motivata dall’aumento di furti e spaccio. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Durante le operazioni, sono stati identificati numerosi sospetti e controllate diverse attività commerciali. Le pattuglie hanno pattugliato le aree più vulnerabili, svolgendo verifiche a tappeto. L’intervento si conclude con un rafforzamento delle misure di sicurezza.

LUCCA Due giorni di controlli straordinari per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della città. Tra il 19 e il 20 febbraio le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio con un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto delle principali forme di illegalità. Nel dettaglio, la Polizia di Stato della Questura di Lucca ha operato congiuntamente agli equipaggi della Polizia Municipale di Lucca, concentrando l’attività sulla prevenzione dei reati predatori, sul contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e sul rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

