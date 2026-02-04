I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due uomini responsabili di spaccio. Un 31enne è stato fermato con 100 grammi di marijuana, mentre un 23enne, sempre di Senigallia, nascondeva 250 grammi di hashish. Entrambi sono stati portati in caserma e ora rischiano una lunga serie di imputazioni.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato 100 grammi di marijuana a un 31enne senigalliese e 250 grammi di hashish a un 23enne anche lui residente in città. Entrambi sono stati arrestati. Un’operazione che rappresenta un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti probabilmente destinate a finire nel mercato del sabato sera. Il primo arresto è stato messo a segno sabato pomeriggio, quando all’attenzione dei militari non è sfuggito un uomo che, in sella alla sua bicicletta elettrica, ha cercato di divincolarsi alla vista degli uomini dell’Arma. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine che al fermo ha mostrato nervosismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio: arrestati due pusher

