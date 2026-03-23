Scuola di seduzione il nuovo film di Carlo Verdone | cast trama e foto

Da dilei.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Verdone torna a emozionare il suo pubblico con Scuola di seduzione, una commedia corale che arriva in esclusiva su Paramount+ dal 1 aprile 2026. Dopo il grande successo della serie Vita da Carlo, il regista e attore romano firma un film che racconta con la sua inconfondibile ironia le fragilità sentimentali dell’epoca digitale. I protagonisti sono sei personaggi diversissimi tra loro, accomunati da insicurezze affettive che si ritrovano a seguire le lezioni di una love coach per imparare a stare con gli altri. Un film che fa ridere e riflettere al tempo stesso. La trama di Scuola di seduzione. Il trailer ufficiale di Scuola di seduzione è disponibile su YouTube. 🔗 Leggi su Dilei.it

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