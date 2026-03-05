Scuola di seduzione | arriva il nuovo film comico di e con Carlo Verdone

È stato annunciato il nuovo film comico intitolato “Scuola di seduzione”, scritto e interpretato da Carlo Verdone. La pellicola sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ e rappresenta l’ultima produzione dell’attore e regista romano. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati del genere. La data di uscita e i dettagli sul cast sono ancora da comunicare.

L'attesa è finita, "Scuola di seduzione", il nuovo film di e con Carlo Verdone in esclusiva per Paramount+. Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sta per arrivare su Paramount+. È una commedia ironica e una divertente ma allo stesso tempo profonda sull'amore ai tempi di oggi. Diretto da Carlo Verdone che ne firma anche la scrittura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, questo film segna il ritorno di Carlo Verdone alla direzione di un lungometraggio dopo la fortunata esperienza nella serialità con "Vita da Carlo". Nell'epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l'intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. Nel cast, oltre a Verdone, la star di Emilia Perez Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera ed Euridice Axen. Debutterà il 1° aprile in esclusiva su Paramount+ il nuovo film prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis.