Scudetto riaperto | Inter rallenta Napoli torna in corsa

La lotta per il titolo torna improvvisamente in equilibrio. Dopo settimane di apparente controllo, l’Inter rallenta e riapre scenari che sembravano chiusi, riaccendendo le ambizioni delle inseguitrici. Come evidenzia il Corriere della Sera, il pareggio ottenuto contro la Fiorentina rappresenta un passaggio chiave nella corsa al vertice. I nerazzurri non sono riusciti a gestire un momento delicato della stagione, complice una prestazione convincente degli avversari e qualche difficoltà interna, tra cali individuali e episodi sfavorevoli. In questo contesto, il Napoli appare come la rivale più credibile per mettere pressione alla capolista. La... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Serie A, lotta scudetto riaperta: l’Inter rallenta, Napoli e Milan tornano a sognareTempo di lettura: 3 minutiIl campionato che sembrava chiuso si riapre clamorosamente.

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Da Milano: “Il #Napoli ha riaperto la corsa #Scudetto, per i rossoneri no!” x.com

"Napoli ha riaperto corsa scudetto Il Napoli sta facendo il suo campionato, la corsa Scudetto l’ha riaperta l’Inter perdendo malamente il derby. Non vincere in casa con l’Atalanta ha fatto il resto". facebook