Scudetto riaperto | Inter rallenta Napoli torna in corsa

Da forzazzurri.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lotta per il titolo torna improvvisamente in equilibrio. Dopo settimane di apparente controllo, l’Inter rallenta e riapre scenari che sembravano chiusi, riaccendendo le ambizioni delle inseguitrici. Come evidenzia il Corriere della Sera, il pareggio ottenuto contro la Fiorentina rappresenta un passaggio chiave nella corsa al vertice. I nerazzurri non sono riusciti a gestire un momento delicato della stagione, complice una prestazione convincente degli avversari e qualche difficoltà interna, tra cali individuali e episodi sfavorevoli. In questo contesto, il Napoli appare come la rivale più credibile per mettere pressione alla capolista. La... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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