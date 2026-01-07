Il Napoli rallenta la corsa scudetto l' Hellas sfiora il colpaccio

Nel match disputato al 'Maradona', Napoli e Verona si sono conclusi con un pareggio 2-2. Dopo aver inizialmente ottenuto un vantaggio, il Verona ha trovato il pareggio, rallentando la corsa scudetto del Napoli. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con un risultato che influirà sulla classifica e sulle prospettive di entrambe.

Al 'Maradona' termina 2-2 dopo il doppio vantaggio del Verona, di Di Lorenze la rete del definitivo pari NAPOLI - L'Hellas Verona rallenta la corsa scudetto del Napoli. I campioni d'Italia, infatti, non vanno oltre il 2-2 contro i gialloblù nel match del Maradona, valevole per la 19esima giornata di Serie A. Una settimana da scudetto. Napoli, rabbiosa rimonta col Verona ma il 2-2 del Maradona è un passo falso nella corsa scudetto - Nel primo tempo azzurri gelati dal tacco di Frese e dal rigore trasformato da Orban dopo tocco di mano di Buongiorno in area.

