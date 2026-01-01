amsterdam nella notte di capodanno un incendio ha distrutto la monumentale vondelkerk

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la torre della Vondelkerk, la storica chiesa situata nei pressi del Vondelpark ad Amsterdam. L’incidente ha causato danni alla struttura, attirando l’attenzione delle autorità e dei residenti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

La notte di Capodanno, un incendio è scoppiato nella torre della Vondelkerk di Amsterdam, situata vicino al Vondelpark. La torre è crollata completamente e il rogo si è poi propagato a tutta la chiesa. La struttura, però, non rischia ulteriori crolli: le pareti, sebbene in fiamme, sono ancora in piedi. La torre e parte della sezione centrale della chiesa sono già collassata, come anche un’ampia porzione del tetto. La Regione di Sicurezza aveva precedentemente previsto che anche il resto dell’edificio sarebbe venuto giù. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio e stanno facendo tutto il possibile per salvare il salvabile, come riporta un portavoce delle autorità locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

