Incendio nella notte al chiosco Dadaumpa di Fiumicino | distrutto lo stabilimento

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha interessato il chiosco “Dadaumpa” sul lungomare della Salute a Fiumicino, causando la distruzione totale dello stabilimento. L’incendio ha provocato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona, evidenziando l’importanza di verificare le cause dell’incidente e di adottare misure di prevenzione adeguate.

Paura nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare della Salute a Fiumicino, dove un incendio ha completamente distrutto il chiosco balneare "Dadaumpa", tra i più frequentati della zona durante la stagione estiva. Le fiamme sono divampate poco dopo l'una di notte, nei pressi di piazzale.

