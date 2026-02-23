Scoppia un incendio nell?appartamento a Falconara | la proprietaria è fuori morti i suoi gatti

Un incendio scoppiato in un appartamento a Falconara è stato causato da un corto circuito elettrico. La proprietaria, una donna di 77 anni, era uscita per partecipare alla messa, lasciando l’appartamento incustodito. Durante il rogo, sono morti i suoi gatti, rimasti intrappolati all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Sul luogo sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incendio.

FALCONARA La signora 77enne era uscita di casa per andare a messa. Non poteva prevedere ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Nel suo appartamento, al primo piano di una palazzina in via Liguria, nella zona di Palombina Vecchia, si è improvvisamente sviluppato un incendio che ha causato la morte di due dei suoi tre amati gatti e che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie. La dinamica Poco dopo le 9 di ieri mattina, in una delle camere da letto del grande appartamento, una stanza ormai adibita a ripostiglio - dove ci sono un letto ed armadi che contengono abiti - per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha messo in subbuglio tutti i residenti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

