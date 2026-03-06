Appicca un incendio in casa in cui muiono la sorella dell'ex e i suoi 3 figli | condannato all'ergastolo

Un uomo di 40 anni è stato condannato all’ergastolo dopo aver appiccato un incendio in una casa, provocando la morte della sorella dell’ex compagna e dei suoi tre figli. La sentenza arriva in seguito alle accuse di aver agito volontariamente. L’incidente ha causato la perdita di quattro vite umane in un episodio che ha coinvolto direttamente la famiglia della donna.

Il 40enne Sharaz Ali è stato condannato all'ergastolo per aver innescato un incendio domestico e aver ucciso volontariamente la sorella della ex compagna e i suoi tre figli. La ex era riuscita a uscire in tempo dalla casa. La tragedia è avvenuta il 21 agosto del 2024 a Bradford, nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

