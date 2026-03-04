Microbioma brucia-grassi | quattro ceppi batterici attivano il metabolismo del grasso beige

Un nuovo studio rivela che quattro ceppi batterici nel microbioma intestinale sono in grado di attivare il metabolismo del grasso beige. La ricerca, condotta da team di diversi istituti, ha identificato un meccanismo attraverso il quale questi batteri influenzano il processo metabolico legato al grasso corporeo. I risultati si concentrano sulle funzioni di specifici ceppi batterici e sul loro ruolo nell’attivazione del metabolismo.

Un meccanismo innovativo attraverso cui il microbioma intestinale può stimolare il metabolismo è stato identificato dai ricercatori della City of Hope, del Broad Institute e della Keio University. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, riguarda quattro ceppi batterici specifici che operano come in una vera e propria “staffetta” metabolica: interpretano gli alimenti ingeriti e attivano un interruttore che trasforma il grasso bianco, immagazzinatore di energia, in grasso beige, capace di bruciare calorie. “Abbiamo scoperto – afferma Kenya Honda, coautore senior dello studio e professore associato presso il City of Hope – che alcuni batteri intestinali riescono a percepire cosa sta mangiando l’ospite e a tradurre queste informazioni in segnali che dicono alle cellule adipose di bruciare energia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

