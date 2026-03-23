Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di ieri a Pietralunga, strappando alla vita un uomo di 57 anni e lasciando un’intera comunità nel dolore. Erano circa le 11.30 quando, lungo la strada Provinciale 201, in località Pian di Riccio, si è verificato uno scontro frontale tra una motocicletta e una bicicletta. L’impatto, avvenuto in corrispondenza di una curva, non ha lasciato scampo al motociclista, Marco Clementi, 57 anni, titolare di un’impresa edile, padre di tre figli. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il centauro su una moto sport-touring di grossa cilindrata stava procedendo in salita mentre il ciclista - un quarantatreenne anch’egli residente a Pietralunga - scendeva in direzione opposta con un amico che ha poi dato l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra motocicletta e bici. Muore un centauro di 57 anni

Articoli correlati

Manerbio, scontro violento tra auto e moto: muore centauro di 57 anniManerbio (Brescia), 24 febbraio 2026 – Un altro drammatico incidente stradale ha insanguinato le strade della provincia bresciana nella serata del 23...

Tragico scontro moto-bici sulla Provinciale. Muore il centauro, grave il ciclistaPietralunga (Perugia), 23 marzo 2026 – Gravissimo incidente stradale a Pietralunga, in provincia di Perugia, nella frazione di San Biagio; intorno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro tra motocicletta e bici Muore...

Temi più discussi: Incidente nel Barese tra moto e auto della polizia: morto un agente; Scontro tra motocicletta e bici. Muore un centauro di 57 anni; Morti Elisa Dranca e Mithum Sandeepa in un incidente tra moto e taxi: lo scontro fatale in viale Corsica; Tragico scontro tra un' auto e una moto: muoiono due ventenni.

Scontro fra moto e bicicletta. Muore cicloamatore di 25 anniTragedia ieri in tarda mattinata lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco. Un ragazzo di 25 anni, Mattia Signorelli, originario di Villa di ... ilgiorno.it

Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari: muore poliziotto fuori servizio, due agenti feritiIncidente sulla provinciale 110 tra Modugno e Bari-Carbonara: ad avere la peggio l’uomo sulla morto. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e ... fanpage.it

Scontro tra una Fiat 500 e un suv Mg sulla Migliara 41 alle porte di Latina facebook

Ormai tra la #Sardegna e il governo è scontro totale sulle aree idonee. La Regione ha infatti avviato oggi l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge n.4 del ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/UF9OaX #areeidonee x.com