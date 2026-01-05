Napoli scippo in Via Tribunali | arrestato 36enne dopo fuga
Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Napoli in seguito a un tentato scippo avvenuto in Via Tribunali. Dopo un inseguimento e una colluttazione con le forze dell'ordine, è stato possibile recuperare lo zaino sottratto. L’intervento ha concluso un episodio di criminalità in una delle vie più frequentate della città, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge.
Napoli, scippo in Via Tribunali: 36enne arrestato dopo inseguimento e colluttazione, recuperato lo zaino rubato. Momenti concitati nella mattinata del 3 gennaio in Via Tribunali, nel cuore di Napoli. Un uomo di 36 anni, originario di El Salvador, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, a bordo di uno scooter, ha strappato lo zaino a una donna facendola cadere a terra, per poi tentare la fuga. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno assistito alla scena e si sono immediatamente lanciati all’inseguimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
