Napoli scippo in Via Tribunali | arrestato 36enne dopo fuga

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Napoli in seguito a un tentato scippo avvenuto in Via Tribunali. Dopo un inseguimento e una colluttazione con le forze dell'ordine, è stato possibile recuperare lo zaino sottratto. L’intervento ha concluso un episodio di criminalità in una delle vie più frequentate della città, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge.

