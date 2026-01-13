Rapina con coltello giovane derubato del giubbotto | 20enne arrestato dopo la fuga
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver compiuto una rapina con coltello, durante la quale ha sottratto il giubbotto a un ragazzo. L'autore della rapina è stato fermato poco dopo la fuga, grazie alle indagini delle forze dell'ordine. L'episodio evidenzia l'importanza della repressione di tali reati e dell'attenzione alla sicurezza pubblica.
Sotto la minaccia del coltello, viene costretto a consegnare il suo giubbotto, ma poco più tardi il presunto rapinatore viene fermato dai Carabinieri. L’implementazione dei servizi di contrasto ai reati, in particolare nella zona dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria ha permesso ai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
