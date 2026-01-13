Rapina con coltello giovane derubato del giubbotto | 20enne arrestato dopo la fuga

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver compiuto una rapina con coltello, durante la quale ha sottratto il giubbotto a un ragazzo. L'autore della rapina è stato fermato poco dopo la fuga, grazie alle indagini delle forze dell'ordine. L'episodio evidenzia l'importanza della repressione di tali reati e dell'attenzione alla sicurezza pubblica.

Sotto la minaccia del coltello, viene costretto a consegnare il suo giubbotto, ma poco più tardi il presunto rapinatore viene fermato dai Carabinieri. L’implementazione dei servizi di contrasto ai reati, in particolare nella zona dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria ha permesso ai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rapina armata in pieno centro a Cassino: uomo minacciato con un coltello e derubato di 400 euro

Leggi anche: Rapina a Pisa, studente 19enne aggredito in stazione e derubato: come è terminata la fuga del rapinatore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina; Derubato un quindicenne a Novoli; Milano, difende un amico da una rapina: accoltellato; Quattro aggressioni con rapina a Salerno da parte di un minorenne armato di coltello, fermato.

rapina coltello giovane derubatoQuattro aggressioni con rapina a Salerno da parte di un minorenne armato di coltello, fermato - Minorenne straniero arrestato a Salerno dopo quattro rapine armate nel centro cittadino. virgilio.it

rapina coltello giovane derubatoRapina in centro: giovane minacciato con un coltello - Polizia subito sul posto per raccogliere informazioni: è caccia ai responsabili ... civonline.it

rapina coltello giovane derubatoCentro Valle Intelvi, rapina con un coltello un disabile fuori dal bar: giovane moldavo arrestato dai carabinieri - I fatti risalgono ad oltre un mese fa nel paese della Valle Intelvi: la vittima ha faticato a riconoscere il suo violento aggressore. ciaocomo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.