Sciopero dei treni 27 e 28 febbraio | orari e fasce di garanzia

Roma, 23 febbraio 2026 – Un altro fine settimana a rischio per pendolari e viaggiatori. Dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del comparto ferroviario. Ventiquattro ore che possono tradursi in cancellazioni, ritardi e variazioni lungo tutta la rete. L’agitazione coinvolge il personale del Gruppo Fs Italiane, di Trenitalia, di Trenitalia Tper e di Trenord. A rischio sia la lunga percorrenza sia il trasporto regionale. Le ripercussioni, come spesso accade, potrebbero farsi sentire anche prima dell’inizio ufficiale e subito dopo la conclusione dello sciopero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

