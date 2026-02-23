Scioperi aerei e treni del 26 27 e 28 febbraio | fasce di garanzia orari e voli a rischio

Gli scioperi nel settore dei trasporti del 26, 27 e 28 febbraio causano notevoli disagi a chi deve spostarsi. Le manifestazioni coinvolgono il personale di compagnie aeree e ferrovie, portando a cancellazioni e ritardi su molte tratte. Le fasce di garanzia non bastano a coprire tutte le corse a rischio. Numerosi passeggeri si trovano già a dover riorganizzare i loro piani di viaggio. I sindacati hanno annunciato che l’astensione dal lavoro proseguirà per tutti e tre i giorni.

Gli ultimi tre giorni di febbraio saranno ad alto rischio per chi deve viaggiare in Italia. Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 febbraio è previsto un maxi sciopero che coinvolgerà il comparto del trasporto aereo e ferroviario, con possibili disagi su voli e treni su scala nazionale. Lo stop arriva in seguito al rinvio della mobilitazione inizialmente prevista per il 16 febbraio. I sindacati di settore hanno deciso di posticipare l’astensione di 24 ore al 26 febbraio 2026, in ottemperanza all’ ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parallelamente, tra il 27 e il 28 febbraio è in calendario anche uno sciopero ferroviario che potrebbe interessare sia i collegamenti regionali sia quelli a lunga percorrenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

