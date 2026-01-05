Coppa del Mondo sci alpino Adelboden 2026 | programma orari tv streaming Gigante e slalom per gli uomini

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ad Adelboden si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina, offrendo una settimana di gare di gigante e slalom maschile. Di seguito il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire gli appuntamenti principali della stagione in modo chiaro e preciso.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile accelera l'avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina con una settimana di grandi classiche. Archiviato rapidamente lo slalom infrasettimanale di Madonna di Campiglio, sarà il momento di tuffarsi nel fine settimana dedicato ad uno dei templi del grande Circo Bianco, Adelboden. La storica Kuonisbergli ospita lo slalom gigante di sabato 10 e lo slalom speciale di domenica 11. In entrambe le giornate di gara la prima manche partirà alle 10:30, mentre la prova decisiva scatterà alle 13:30. Il sesto appuntamento stagionale tra i pali larghi costituirà un test importante per Marco Odermatt.

