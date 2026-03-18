Vite perfette realtà distorte | l’influenza psicologica dei social media sulla percezione di sé

Negli ultimi quindici anni, i social media hanno assunto un ruolo centrale nella formazione dell’identità di individui e gruppi, creando una realtà alterata fatta di immagini curate e messaggi selezionati. Questa rappresentazione spesso non rispecchia la realtà quotidiana, influenzando la percezione di sé e degli altri. La diffusione di contenuti digitali ha modificato il modo in cui le persone si presentano e si confrontano con il mondo circostante.

Bergamo. Negli ultimi quindici anni i social media sono diventati uno dei principali contesti di costruzione dell’identità individuale e collettiva, rappresentando una realtà modificata e costruita attraverso immagini accurate in cui la percezione non coincide con il vero. Secondo la Dott.ssa Valeria Tessa, psicologa e psicoterapeuta del centro MindFit Clinic Bergamo, dal punto di vista psicologico questo processo favorisce un’iper-rappresentazione del positivo, (successo, bellezza, felicità, performance) e una rimozione sistematica della complessità, della fatica e del senso di fallimento. Il risultato è una realtà apparentemente coerente, ma profondamente lontana dall’esperienza quotidiana della maggior parte delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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