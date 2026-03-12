Disarmati Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà | il rapporto di Save The Children

Un rapporto di Save The Children analizza la diffusione della violenza tra i giovani, evidenziando come episodi recenti coinvolgano minori e adolescenti. La ricerca si concentra sulla percezione pubblica e sulla realtà dei fatti, evitando semplificazioni eccessive. Viene sottolineata l’importanza di un approccio approfondito e informato, lontano da reazioni emotive o soluzioni immediate, per comprendere meglio questa complessa problematica.

I recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minori e giovani raccontano un fenomeno complesso che non può essere affrontato con allarmismi, clamore mediatico e risposte solo punitive. È invece urgente accendere i riflettori sul disagio diffuso tra gli adolescenti, che trova spazio nei vuoti educativi e relazionali e nei contesti in cui la violenza prende forma. Per comprenderne le cause più profonde serve uno sguardo ampio che consideri fattori individuali, familiari e di contesto, e fornisca risposte efficaci alla radice, in quel vuoto che va riempito con risposte educative, di recupero e di attenzione del mondo adulto e istituzionale, accompagnando i giovani in un percorso di responsabilizzazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dis(armati). Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà: il rapporto di Save The Children

