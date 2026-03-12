Disarmati Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà | il rapporto di Save The Children

Da tpi.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapporto di Save The Children analizza la diffusione della violenza tra i giovani, evidenziando come episodi recenti coinvolgano minori e adolescenti. La ricerca si concentra sulla percezione pubblica e sulla realtà dei fatti, evitando semplificazioni eccessive. Viene sottolineata l’importanza di un approccio approfondito e informato, lontano da reazioni emotive o soluzioni immediate, per comprendere meglio questa complessa problematica.

I recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minori e giovani raccontano un fenomeno complesso che non può essere affrontato con allarmismi, clamore mediatico e risposte solo punitive. È invece urgente accendere i riflettori sul disagio diffuso tra gli adolescenti, che trova spazio nei vuoti educativi e relazionali e nei contesti in cui la violenza prende forma. Per comprenderne le cause più profonde serve uno sguardo ampio che consideri fattori individuali, familiari e di contesto, e fornisca risposte efficaci alla radice, in quel vuoto che va riempito con risposte educative, di recupero e di attenzione del mondo adulto e istituzionale, accompagnando i giovani in un percorso di responsabilizzazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

disarmati un8217indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realt224 il rapporto di save the children
© Tpi.it - Dis(armati). Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà: il rapporto di Save The Children

Articoli correlati

Leggi anche: Violenza minorile in Italia: il rapporto di Save the Children rileva rapine raddoppiate in dieci anni, con Liguria tra le regioni a più alta incidenza tra i 14-17enni

Relazioni tossiche, alcool e violenza: il rapporto di Save The Children sugli adolescenti italianiUn adolescente su quattro è stato spaventato almeno una volta da atteggiamenti violenti del partner.

Altri aggiornamenti su Dis armati Un'indagine sulla diffusione...

Temi più discussi: (Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativi; Save the children, aumentano i minori denunciati e arrestati. Ma l’approccio emergenziale non serve; Violenza minorile in Italia: il rapporto di Save the Children rileva rapine raddoppiate in dieci anni, con Liguria tra le regioni a più alta incidenza tra i 14-17enni; In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa: il report di Save The Children.

save the children dis armati un indagineSave the children, aumentano i minori denunciati e arrestati. «Ma l’approccio emergenziale non serve»Il rapporto della ong sulla criminalità minorile spiega perché dietro l’espansione di denunce, arresti e armi tra i più giovani ci sono «fragilità emotive diffuse» di adolescenti spaventati dal mondo ... editorialedomani.it

Violenza minorile in Italia: il rapporto di Save the Children rileva rapine raddoppiate in dieci anni, con Liguria tra le regioni a più alta incidenza tra i 14-17enniIl rapporto Dis(armati). Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà, realizzato dal Polo Ricerca di Save the Children con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica ... orizzontescuola.it

Trova facilmente notizie e video collegati.