Morto così orribile Maltempo shock in Italia crolla tutto | schiacciato in un istante spaventoso

Morto così, orribile. Tragedia nella tarda serata di giovedì 12 febbraio a Formello, in provincia di Roma, dove una persona, un uomo di sessant’anni, ha perso la vita nel crollo di un muro di contenimento. La forte ondata di maltempo, con pioggia intensa e forti venti, ha indebolito la struttura, che si è sgretolata all’improvviso mentre l’uomo stava passando vicino. Il crollo è avvenuto in un’area privata, ma l’onda di fango e detriti ha travolto anche la strada vicina, lasciando il tragico bilancio.

Tragedia nella tarda serata di giovedì 12 febbraio a Formello, in provincia di Roma, dove una persona, un uomo di sessant'anni, ha perso la vita nel crollo di un muro di contenimento. L'episodio è avvenuto intorno alle 22.45 e ha scosso profondamente la comunità locale. Il muro, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente ceduto finendo su un'abitazione sottostante situata in via Sauro Nazario. La struttura, collassando, ha travolto parte della casa e chi si trovava all'interno, trasformando in pochi istanti una serata qualunque in un dramma. Secondo le prime ipotesi, il crollo a Formello potrebbe essere stato provocato dall'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio nelle stesse ore.