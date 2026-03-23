Scherzi a parte vittime del 23 marzo 2026 | ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella quarta puntata

Il fascino di Scherzi a parte sta tutto nella sua capacità di sorprendere, di ribaltare la realtà e di trasformare un momento quotidiano in una piccola commedia irresistibile. La puntata del 23 marzo 2026, in onda in prima serata su Canale 5, promette di mantenere viva questa tradizione con una serie di scherzi costruiti con cura, ironia e un pizzico di cattiveria televisiva. Alla guida dello show c’è Max Giusti, che anche quest’anno alterna monologhi, imitazioni e improvvisazioni, accompagnando il pubblico tra un filmato e l’altro con il suo stile brillante. Ma chi finirà nella rete degli autori? Quali volti noti saranno protagonisti degli... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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ho una pessima capacità di inventare, altrimenti sarei milionario Scherzi a parte, l'idea di RedBird è quella dell'autofinanziamento. Allegri voleva il difensore a gennaio e non Mateta perché altrimenti non gli avrebbero preso nessuno a giugno x.com