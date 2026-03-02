Scherzi a Parte 2026 | le anticipazioni ospiti vittime della prima puntata

Stasera, 2 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la prima puntata di Scherzi a Parte 2026, il celebre programma di intrattenimento condotto da Max Giusti. La trasmissione prevede quattro episodi e vede coinvolti vari ospiti e vittime, che si prestano agli scherzi organizzati dal team del programma. La puntata segna il ritorno del format dopo una pausa e presenta numerosi colpi di scena.

Questa sera, 2 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni. Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Inoltre ci saranno alcuni scherzi a persone comuni. Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. 🔗 Leggi su Tpi.it

Temi più discussi: Giusti, 'Scherzi a parte' torna al passo coi tempi, sì a effetto cinema; Scherzi a Parte con Max Giusti, quando inizia su Canale 5; Max Giusti riporta Scherzi a Parte su Canale 5: Ecco cosa accade dietro lo scherzo; Scherzi a parte 2026, da stasera in tv: anticipazioni e vittime della prima puntata.

